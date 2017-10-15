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    İngiltere'de hastalara cinsel tercihleri sorulacak

    Hilal SARI / İSTANBUL, DHA
    15.10.2017 - 13:38 | Son Güncelleme:

    İngiltere, İskoçya ve Gallerin kamusal sağlık hizmetleri otoritesi National Health Service (NHS), 16 yaş ve üzerindeki hastalara yeni NHS kuralları gereği cinsel tercihlerini soracak.

    YENİ düzenleme hakkında yapılan açıklamada, hiç kimsenin bu sorulara cevap vermeye zorlanmayacağı, sorunun amacının ise hiçbir hastaya ayrım yapılmamasını sağlamak olduğu söylendi. NHS sözcüsü, “Bu uygulama, hastaların aldığı bakım üzerinde hiçbir şey değiştirmeyecek. Eşitlik Kanunu uyarınca tüm sağlık kurumları ve yerel otoriteler hastalara ayrım yapmadan gerekli bakımı sağlamak zorundadır” dedi.
    Yeni yönetmelik uyarınca sağlık personelleri hastalara, “Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sizi en doğru şekilde açıklıyor?” sorusu yöneltilecek. Yanıtlar arasında, ‘heteroseksüel veya straight’, ‘gay veya lezbiyen’, ‘biseksüel’, ‘diğer’, ‘emin değil’, ‘seçenek belirtilmemiş’, ‘bilinmiyor’ şıkları olacak.

    Etiketler: cinsel tercih , ingiltere
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