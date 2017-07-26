İngiltere’de benzin ve dizel 2040’ta bitiyor

Daha önce dizel motorlu araçların daha fazla emisyon değerlerinden dolayı 2020’de daha fazla vergi alacağını açıklayan İngiltere, bu kez 2040 yılından itibaren benzinli ve dizel araçların satışı tamamıyla sonlandırmayı planlıyor. Times gazetesinin haberine göre iklimin korunması amacıyla alınması beklenen kararla birlikte elektrik ve benzin ya da dizel motoru da olan hibrit otomobillerin de satışı yasaklanacak. 2040’tan itibaren sadece elektrik motorlu taşıt satışına izin verilecek. İngiltere Çevre Bakanlığı ise henüz açıklama yapmadı. İngiltere hükümeti sivil toplum kuruluşlarının açtığı hava kirliliği davalarını kaybettiği için sera gazı emisyonunun azaltılmasında karar kılmıştı. Hava kirliliğinin azaltılamaması durumunda 2020 yılında İngiltere’deki dizel motorlu taşıtlardan ekstra vergi alınacağı da gazetelerde çıkan haberler arasında.

EGZOZ BORUSU YOK OLACAK

Uzmanlar tarafından, iklimi koruma kurallarının sertleştirilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda benzin ve dizel motorlu taşıt satışlarında önemli düşüş olacağı tahmin ediliyor. Menzilinin kısa, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle elektrikli otomobillerin toplam satış içindeki payı oldukça düşük seviyede seyrediyor. Alman Daimler ve Volkswagen şirketleri 2025 yılından itibaren elektrik motorlu otomobillerin toplam satış içindeki payını yüzde 25’e çıkarmayı planlıyor.