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TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>İngiltere’de 1Gbit hızında internet geliyor

    İngiltere’de 1Gbit hızında internet geliyor

    BBC Türkçe
    09.09.2017 - 12:00 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 12:01

    İngiltere’de altı bölgede hızı saniyede 1 Gigabit’e ulaşan ‘full-fiber’ internet denenecek. Full fiber internet, İngiltere’deki mevcut internet hızını 50 katına çıkaracak, HD bir film saniyeler içinde indirilebilecek.

    HÜKÜMETİN internet altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında başlatılan projeyle hızlı internet, aralarında Manchester ve Bristol kentlerinin de bulunduğu pilot bölgelerde ilk aşamada, iş yerleri, okullar ve hastanelerde denenecek.
    İngiltere’de fiber kabloyla verilen mevcut internet hizmetinde, fiberoptik kablolar, sokaklardaki dağıtım kutularına kadar geliyor.
    Buradan sonra sinyaller, eski kablolarla taşınıyor. Bu da internetin hızını düşürüyor. Yeni sistemde fiberoptik kablo doğrudan kullanıcıya kadar gelecek.

    TÜRKİYE 84’ÜNCÜ

    İnternet hızı ölçen speedtest.net’in yayımladığı küresel rapora göre, ağustos itibarıyla dünyada en hızlı internet saniyede 156 megabit ile Singapur’da.
    Bu ülkeyi, 140 megabitle Hong Kong, 126 megabitle Güney Kore, 125 megabitle İzlanda ve 94 megabitle Romanya izliyor. Türkiye, 134 ülkenin yer aldığı listede 14.59 megabıtle 84’üncü sırada.
    Bu siteye göre, Türkiye’de mobil internet hızı ise saniyede ortalama 29.40 megabit.

    Etiketler: ingiltere , internet , FİBER HIZ
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