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    İngiltere’de 10 Mbit internet yasal hak oluyor

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:34 | Son Güncelleme:

    İngiltere iletişim düzenleyicisi Ofcom, İngiltere halkının internet ihtiyacının minimum 10 Mbps olduğunu belirtti ve 2020 yılına kadar tüm ev ve iş yerlerinin bu hızdan yararlanacağını açıkladı.

    10 Mbps internet hızın halkın gereksinimlerini karşılaması için minimum hız olduğunu belirten İngiltere'nin iletişim düzenleyici kurumu Ofcom, İngiltere'de tüm ev ve iş yerlerine bu hızın sağlanılacağının müjdesini verdi. Konuyla alakalı USO ile araştırma başlatan İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi, 10 Mbps genişbant hızının 2020 yılına kadar tüm ülkede geçerli olacağını açıkladı. 

    Ofcom'un ise önceden yayınladığı raporlarda halkın Netflix ve Youtube gibi uygulamalara yeterince hızın sağlanmadığını belirttiği biliniyor. Ayrıca başka bir Ofcom raporunda ise kırsal kesimlerde yaşayan halkın %17'sinin genişbant hızına erişemediği ve yine kırsal kesimlerde yaşan halkın sadece %18'inin 4G teknolojisine erişebildiğini belirttiği biliniyordu. Son olarak İngiltere Hükümeti konuyla alakalı şimdilik hedef 10 Mbps olsa bile gereksinim artarsa hızın da artacağı müjdesini verdi. 

    Etiketler: 10Mbps , İnternet Hızı
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