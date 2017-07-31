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İngiltere vergide haksız rekabete girmeyecek

AA
31 Temmuz 2017 - 16:08Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 16:09

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin vergi oranını düşürerek Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile haksız rekabete girmeyeceğini söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Hammond: “Sıklıkla Birleşik Krallığın regülasyon ve vergi oranlarında adil olmayan bir rekabete girişeceğine ilişkin açıklamalar duyuyorum. Bu bizim planımız da vizyonumuz da değil"

Fransız Le Monde gazetesine değerlendirmede bulunan Hammond, İngiltere’nin kurumlar vergisini azaltarak Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabet yaratmayı amaçladığını belirtti. 

Hammond, “Sıklıkla Birleşik Krallığın regülasyon ve vergi oranlarında adil olmayan bir rekabete girişeceğine ilişkin açıklamalar duyuyorum. Bu bizim planımız da vizyonumuz da değil.” ifadelerini kullandı. 

İngiltere’nin vergi düzenlemelerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyi planlamadığının altını çizen Hammond, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzdesine göre elde ettiğimiz vergi geliri bizi (diğer ülkeler içerisinde) ortada bir seviyeye getiriyor. Birlikten ayrıldıktan sonra bile (oranları) değiştirmeyi istemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

 Hammond, “Sosyal, ekonomik ve kültürel model olarak görülür şekilde Avrupalı bir ülke olarak kalmayı umuyorum.” dedi. 
İngiltere’de kurumlar vergisi hali hazırda yüzde 19 seviyesinde. 

Etiketler: Vergi , haksız rekabet , ingiltere
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