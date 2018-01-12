İngiltere: Trump ziyaret teklifimizi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan Londra ziyaretini ertelediğini duyurmasının üzerinden 7 saat geçmişti ki İngiltere Başbakanı Theresa May karşı atağa geçti. May'in sözcüsü, Trump'ın İngiltere'yi ziyaret etmesi için yapılan daveti kabul ettiğini, ama ziyaret tarihi belirlenmediğini açıkladı. Trump'ın erteleme kararı protestolardan korktuğu yorumlarına yol açarken İngiliz Sözcü, ABD Başkanı'nın hoşgeldinlerle, memnuniyetle karşılanacağını vurguladı.

'BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR'

Sputnik'in aktardığı habere göre Trump'ın tweetinin bir yanlış anlamaya yol açtığını söyleyen İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, iki ayrı ziyaret davetinin sözkonusu olduğunun, kendi davetlerinin hala yürürlükte olduğunun altını çizdi: ''Ortada bir yanlış anlaşılma var gibi gözüküyor. İki ayrı ziyaret sözkonusu. Biri resmi devlet ziyareti. Bunda bir değişiklik yok. Davet iletildi ve kabul edildi.''

''Diğer davet, ABD'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yeni elçilik binasının açılışı için yapıldı. ABD Başkanı'nın Twitter hesabından net biçimde anlaşılıyor ki, ertelenen o ziyaret. Ama o ziyaret zaten bir 'çalışma ziyaretiydi'. Bizim 'resmi devlet ziyareti' davetimizle hiçbir ilgisi yok.''

KRALİÇE ADINA DAVET

May, 2017 yılının ocak ayı sonunda Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret eden ilk yabancı lider olduğunda, Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth adına ABD Başkanı'nı İngiltere'ye davet etmişti. Trump da bu 'resmi devlet ziyareti' davetini kabul etmişti.