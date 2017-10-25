İngiltere tarihi Kuran’ı satmaktan vazgeçti

LONDRA’daki Christie’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek ‘İslam Sanatı’ adlı müzayedede satılması beklenen Kuran’ın açık artırma listesinden çıkarıldığı belirtildi. Müzayede yetkilileri, söz konusu nadide eserin satıştan çıkarılma sebebine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı düşünülen eser hakkında girişim başlatmıştı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına başvuran bir kişi, Mustafa Dede tarafından 16. yüzyılda sülüs hattı ile yazılan Kuran’ın Türkiye’den kaçak yollarla çıkarıldığı ihbarında bulunmuş, bu sırada müzayede evi de söz konusu eseri 120 bin sterlin başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarmıştı.

İhbarı değerlendiren ve eserin kaçak yollarla İngiltere’ye götürüldüğü ihtimali üzerinde duran Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla müzayede şirketiyle temasa geçmişti.

Londra Büyükelçiliği üzerinden müzayede şirketine gönderilen yazıda, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunan Kuran’ın satıştan çekilmesi talebi iletilmişti.