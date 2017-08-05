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    İngiltere, iniş kartlarını dijitalleştirdi

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    05 Ağustos 2017 - 15:33Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 15:34

    İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office), Türkiye’nin de dahil olduğu AB vatandaşı olmayan yolculara uygulanan iniş kartı (landing cart) uygulamasının kaldırılacağını, aynı sistemin dijital olarak devam edeceğini açıkladı.

    AB vatandaşı olmayan yolcuların, uçaktan indikten sonra sınırdan geçmeden önce adı, soyadı, adresi, kaç gün İngiltere’de kalacağı, nereden geldiği gibi bilgileri içeren iniş kartını doldurmaları gerekiyordu. Yetkililerin, ‘çağdışı’ kaldığını belirttiği bu uygulama 1971’den beri devam ediyor ve İngiliz hükümetine her yıl 3.6 milyon sterline mal oluyordu. Göçmenlik Bakanı Brandon Lewis, “Sınır polisinin çağdışı kalmış evrak işleriyle uğraşmaktansa güvenliği sağlamaya ve halkı korumaya devam edebilmesi için sınır kontrolü sistemini modernleştiriyoruz” dedi. Lewis, yeni sistemin ayrıca İngiltere’ye ziyarete gelen yolculara da daha hoş bir karşılama olacağını belirtti.
    Ancak uygulamanın tamamen kalkmayacağı, iniş kartlarının dijital bir sistemle değiştirileceği belirtildi. Bunun, hem yolcuların sınırdan geçme sürecini hızlandırması hem de güvenlik ve göçmenlik kontrollerinin yapılmaya devam edilmesine yardımcı olması umuluyor.

    İngiltere, iniş kartlarını dijitalleştirdi

    EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    İngiltere’nin dünyaca bilinen ve en meşgul havaalanı Heathrow Airport patronu John Holland-Kaye de, “Hem İngiltere’nin misafirlerine daha iyi bir deneyim sunacak hem de sınır güvenliğini muhafaza etmeye devam etmeye yarayacak bu yeni uygulamayı sıcak karşılıyoruz. Brexit sonrası İngiltere’nin hizmete hazır olduğunu göstermeli, yatırımcıları, turistleri ve öğrencileri hoş bir şekilde karşılamalıyız” dedi.
    Yeni uygulamanın eylülde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
    İngiltere’ye girişi kolaylaştırmak için verilen karar, Brexit sonrası İngiliz yolcuların da Avrupa ülkelerine girişte uzun kuyruklar beklemesiyle kesişiyor. Schengen bölgesindeki ülkelere giriş çıkışlarda kontroller artmış, bu nedenle bazı havaalanlarında düzensizlik oluşmuştu.

     

    Etiketler: ingiltere , İNİŞ KARTI , havayolu , Ab vatandaşı
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