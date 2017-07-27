İngiltere o ülkeye yasağı kaldırıyor

“BU kararın alınmasında ülkede güvenlik alanında büyük ilerleme kaydedilmesinin olduğu” belirtilen açıklamada, Tunus’ta turizm sektörünün desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Tunus, yasağın kaldırılması için temaslarını sürdürürken son olarak 3 Mayıs’ta ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson konunun yeniden gözden geçirileceği sözünü vermişti.

İngiltere, 26 Haziran Haziran 2015’te Susa sahillerinde meydana gelen ve 30’u İngiliz 38 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası vatandaşlarına “zorunlu olmayan durumlarda Tunus’a seyahat edilmemesi” uyarısında bulunmuştu.