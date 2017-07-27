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    İngiltere o ülkeye yasağı kaldırıyor

    AA
    27 Temmuz 2017 - 10:33Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:33

    İngiltere, Tunus’a yönelik seyahat yasağını kaldırdı. Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Sekreteri Alistair Burt’un Tunus Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sabri Baştopçu’yu telefonla arayarak İngiltere hükümetinin Tunus’a bir süredir uyguladığı seyahat yasağını kaldırmaya karar verdiğini bildirdi” denildi.

    “BU kararın alınmasında ülkede güvenlik alanında büyük ilerleme kaydedilmesinin olduğu” belirtilen açıklamada, Tunus’ta turizm sektörünün desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Tunus, yasağın kaldırılması için temaslarını sürdürürken son olarak 3 Mayıs’ta ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson konunun yeniden gözden geçirileceği sözünü vermişti.
    İngiltere, 26 Haziran Haziran 2015’te Susa sahillerinde meydana gelen ve 30’u İngiliz 38 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası vatandaşlarına “zorunlu olmayan durumlarda Tunus’a seyahat edilmemesi” uyarısında bulunmuştu.

    Etiketler: seyahat yasağı , Tunus , ingiltere
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