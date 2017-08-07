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    İngiltere Notting Hill’e hazırlanıyor

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    07 Ağustos 2017 - 09:56Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:59

    İngiltere’de her yıl ‘Bank Holiday’ adı verilen ve Avrupa’nın en büyük sokak partisi olan ‘Notting Hill Karnavalı’ için hazırlıklar başladı.

    26-28 Ağustos’ta Batı Londra’da düzenlenecek olan ve Londra’nın en önemli simgelerinden biri kabul edilen festivalde, 1966 yılından beri Karayip kültürü, kostümleri, yemekleri, müzikleri ve gelenekleri kutlanıyor.
    İlk yılında yalnızca 500 kişinin katıldığı festival her yıl daha da popülerleşerek Avrupa’nın en büyük festivali haline geldi. 50 binden fazla göstericinin performans sergilemesi, 30’dan fazla ses sistemi kurulması ve yaklaşık 2 milyon kişinin festivale katılması bekleniyor.
    Festivalde her yıl el yapımı 15 bin kadar kostüm sergileniyor. Ücretsiz olan sokak festivaline her yaştan Londralı veya turist katılabiliyor.

    İngiltere Notting Hill’e hazırlanıyor

    40 BİN GÖNÜLLÜ POLİS

    Festival, saat 18.00’de bir müzik yarışmasıyla başlayacak ve aileler için eğlenceler olacak. Pazar günü geleneksel Karayip karnaval açılışı ‘Jouvert’ düzenlenecek, sokaklar çamur ve boyaya bulanmış festivalcilerle dolacak.
    Gün içinde ve akşama doğru ise ‘Aile Günü’ kutlanacak, çeşitli dans gösterileri yapılacak ve konserler verilecek. Festivalin son günündeyse renkli kıyafetleriyle dansçılar, göstericiler ve müzik grupları sokakları şenlendirecek. Her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı karnavalda 40 bin gönüllü ve 9 bin resmi polis görev yapıyor.

    İngiltere Notting Hill’e hazırlanıyor

    İngiltere Notting Hill’e hazırlanıyorİngiltere Notting Hill’e hazırlanıyor

    İngiltere Notting Hill’e hazırlanıyor

    Etiketler: ingiltere , Notting Hill , Karnaval
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