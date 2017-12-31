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    İngiltere İrlanda’ya Berlin Duvarı önermiş

    Hilal SARI, DHA
    31.12.2017 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın 1987 yılına ait resmi belgeleri, komşu ülke İrlanda ile arasındaki 500 kilometre uzunluğundaki sınırı için Doğu Almanya stili sınır önerdiğini ortaya koydu.

     

    GİZLİLİĞİ kalkan 20 Ocak 1987 tarihli belgelere göre 30 yıl önce Birleşik Krallık yetkilileri Kuzey İrlanda sınırı için Almanya’nın 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılana kadar sahip olduğu gibi fiziksel bir sınır konulmasını önerdi.
    İki hükümetin yetkilileri arasında geçen toplantıda İrlandalı hükümet yetkililerinin bu öneriye şiddetle karşı çıktığı ve Birleşik Krallıka derhal bu önerisini geri çekmesini talep ettikleri belirtiliyor.
    Belgelere göre, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin yetkilileri arasındaki toplantıda gündem Birleşik Krallık ordusunun sınır ötesi operasyonları ve Kuzey İrlanda sınırında faaliyet gösteren Irlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) eylemleriydi.

    Etiketler: ingiltere
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