İngiltere duyurdu! O yasak resmen kalktı...

28 Temmuz 2017 - 16:40Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 17:23
Reuters haber ajansı, İngiltere'nin Türkiye'den gelen bazı uçuşlarda kabinde elektronik cihaz kullanımına yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı. Reuters'a yapılan resmi açıklamada, elektronik cihazların kullanımına ilişkin diğer yasakların 'olay bazlı' olarak kaldırılacağını ifade etti.
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