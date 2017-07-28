İngiltere duyurdu! O yasak resmen kalktı...

Reuters haber ajansı, İngiltere'nin Türkiye'den gelen bazı uçuşlarda kabinde elektronik cihaz kullanımına yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı. Reuters'a yapılan resmi açıklamada, elektronik cihazların kullanımına ilişkin diğer yasakların 'olay bazlı' olarak kaldırılacağını ifade etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de yaptığı açıklamada "Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye yapılan seferlerimizde uygulanan laptop yasağı kaldırılmıştır" dedi.





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