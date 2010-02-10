İngiltere’de Futbol Rezaleti

Ben sadece bizde oluyor sanıyordum. Değil. İşte Premier Lig’de olanlar. Haberiniz vardır mutlaka ama anlatayım: Salı akşamı Manchester City, Bolton Wonderers takımını konuk etti. Mancini geldikten sonra biraz toparlanan City, harcadığı paraların karşılığını bir an önce almak istercesine saldırdı Bolton kalesine, kazandıkları penaltıdan buldukları golle öne de geçtiler. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bolton’lu Elmander cezaalanında çok bariz bir penaltı pozisyonunda Kolo Toure tarafından engellendi. Penaltı o kadar barizdi ki yardımcı hakem bile orta hakemin bu kararına şaşırmıştır. Penaltısı verilmeyince çılgına dönen Bolton’lu futbolcular hemen hakemin çevresini sardılar, bir itiş kakıştır başladı. Bolton seyircileri sahaya yabancı maddeler atmaya başladılar, bu sırada Manchester City taraftarları da onlara sürekli meşaleler atarak karşılık verdiler. Hakem bu dakikadan sonra maçı tam anlamıyla katletti. Akşam İngiltere’nin Maraton’unda İngilizlerin şutlanmayan Erman Hocasının, hakkında nasıl suçlama ve aşağılamalar yapılacağını düşündüğünden midir, yoksa eyyam yapma sevdasından mıdır, maçın kontrolünü iyiden kaybetti. Oysa İngiltere’nin değerli hakemlerindendir Jones. Maçın ikinci yarısında Manchester City Adebayor’un muhteşem volesiyle farkı ikiye çıkarınca oyunun gerilimi biraz azaldı, maçtan galip ayrılan kuzey İngiltere’nin mavili takımı oldu. Ama olaylar dinmedi. Maç sonrası açıklamalar birbirini kovaladı. Bolton Teknik Direktörü Owen Coyle, maçtan sonra çok sinirliydi. Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek hakem Jones’a itirazlarını sürdürdü, açıklamasında hakemlerin emekleriyle oynadıklarını, bariz penaltılarının verilmemesinin bir utanç kaynağı olduğunu söyledi, hakeme ‘Emek hırsızları yine taşra takımlarının hakkını yedi’ dedi. Bolton Başkanı Eddie Davies de maçtan sonra öfkeden kıpkırmızıydı. Kameraların önüne geçerek İngiliz Futbol Federasyonu’na tehditler savurdu: ‘Ayaklarını denk alsınlar, ligden çekiliriz valla.’ dedi. Hakem Jones’un maçtan önce Abu Dhabi’de görüldüğünü, Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan’ın konuğu olarak tatil yaptığını, hatta eşine bir deve bile hediye edildiğini iddia etti. Tatilde olanların kasedi elimizde, açıklarsam İngiltere sarsılır dedi. Ben tam gözlerime ve kulaklarıma inanamadan olan biteni takip ediyordum ki, bir baktım hanım başımda. ‘Yine koltukta uyuyakalmışın, hadi yatağa’ diyor. Bir baktım saat sabahın 6’sı olmuş. Hemen interneti açtım, olayların devamını öğreneyim diye. Ne bir açıklama ne bir kızgınlık olmuş, ne maç içinde bir taşkınlık meydana gelmiş, ne de hakem maçın devamında zorlanmış. Dalıp gidince rüya gerçek birbirine karışmış. Maç sonrası açıklamalara baktım, Coyle o pozisyondan bir penaltı beklediklerini ama genelde ikinci yarıda oyunlarından memnun olduklarını söylemiş. Bolton Başkanı’nı kimse tanımıyor bile. İngilizlerin şutlanmayan Erman Hoca’sını aradım, o ne demiş diye. İngiltere’de öyle biri hiç olmamış zaten. İçim rahat yatağa döndüm. Biz bir taneyiz canım, eşimiz benzerimiz yok.