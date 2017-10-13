Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İngiltere büyük bir felaketle karşı karşıya

    İngiltere büyük bir felaketle karşı karşıya

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    13.10.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

    1987’de İngiltere’yi vuran Büyük Fırtına’nın tam 30’uncu yıldönümünde bu kez Ophelia kasırgası bekleniyor. Şu an Atlantik Okyanusu’ndan geçmekte olan Ophelia, önce kuzey doğuya ilerleyecek, Kanarya ve Maderia adalarını geçtikten sonra cumartesi gecesi İngiliz kıyılarını vuracak.

    30 yıl önceki Büyük Fırtına, Britanya’nın 300 yıldır gördüğü en büyük fırtınaydı. 15 Ekim gecesi İngiltere’yi vurdu. 18 kişi hayatını kaybetti ve ülke 18 milyar sterlin zarara uğradı. 15 milyon ağaç, saatte 160 kilometre hızla esen rüzgara yenik düştü. Devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Bazı ağaçlar da elektrik ve telefon kablolarının üstüne düşerek 24 saatten fazla elektrik kesintilerine yol açtı.
    BBC hava durumu eski sunucusu Michael Fish, “Bugün bir kadın BBC’yi arayıp bir fırtına beklendiğini söyledi. Şu an bizi izliyorsanız, merak etmeyin, öyle bir şey yok” demesiyle biliniyor.

    İngiltere büyük bir felaketle karşı karşıya

    YAĞMUR VE SICAK GETİRİYOR
    Cumartesi gecesi Britanya kıyılarına ulaşması beklenen Ophelia kasırgası, nemli ve tropik bölgelerden geldiği için peşinden yağmur ve sıcak da getirecek. Pazar günü sıcaklığın 23 dereceye çıkması, pazartesi ise 24-25 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Yine aynı gün İrlanda kıyılarında güçlü fırtınalar ve dev dalgalar olacak.
    Ophelia kasırgası ve Büyük Fırtına oldukça farklı şekillerde oluşmuş birbirinden çok farklı iki doğa olayı. İlerleyen zamanlarda İngiltere’deki Ulusal Kasırga Merkezi’nden daha fazla bilgi geleceği belirtiliyor.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri