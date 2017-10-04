İngiltere bu Türk'ü konuşuyor! Sorunu böyle çözdü...

Acar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobili ön tamponundan yakaladı ve yaklaşık bir tonluk aracı kaldırarak geriye itti.

Terden daha iyi güç almak için terliklerini çıkaran Acar, teyzesi ve komşusu arasındaki anlaşmazlığın bir aydır devam ettiğini ve tartışmanın büyümemesi için müdahale ettiğini söyledi.

İzleyenler Acar'a çizgi roman kahramanı "Yeşil Dev" (Hulk) den hareket ederek, "Türk Yeşil Dev" lakabını taktı. Hatalı park edilen otomobilin sahibi ise motoruna zarar geldiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Acar'ın otomobili itme anı sosyal medyada paylaşılınca bir anda gündeme oturdu.