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    İngiltere bu Türk'ü konuşuyor! Sorunu böyle çözdü...

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 13:42 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin Luton kentinde yaşayan Hakan Acar isimli Türk kökenli adam otopark tartışmasını 'aracı kaldırırak' sona erdirdi. Acar, teyzesinin evinin önüne park eden aracı tek başına kaldırarak yolu açtı.

    Acar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobili ön tamponundan yakaladı ve yaklaşık bir tonluk aracı kaldırarak geriye itti. 

    Terden daha iyi güç almak için terliklerini çıkaran Acar,  teyzesi ve komşusu arasındaki anlaşmazlığın bir aydır devam ettiğini ve tartışmanın büyümemesi için müdahale ettiğini söyledi.

    İngiltere bu Türkü konuşuyor Sorunu böyle çözdü...

    İzleyenler Acar'a çizgi roman kahramanı "Yeşil Dev" (Hulk) den hareket ederek, "Türk Yeşil Dev" lakabını taktı. Hatalı park edilen otomobilin sahibi ise motoruna zarar geldiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

    Acar'ın otomobili itme anı sosyal medyada paylaşılınca bir anda gündeme oturdu.

    Etiketler: ingiltere , ingiliz , türk , kavga , araç
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