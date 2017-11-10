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    ‘İngiltere, Brexit’ten dönebilir’

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği’nin anayasasında üyelikten çıkışla ilgili 50’nci maddeyi yazan İngiliz diplomat, ülkesinin tek yanlı olarak ayrılmaktan vazgeçebileceği ve Brexit’in gerçekleşmesinin şart olmadığı görüşünde.

    Reuters ajansına göre emekli diplomat John Kerr, Başbakan Theresa May’in seçmenleri yanıltmaktan vazgeçmesini ve halkın Brexit’e mecbur olmadığını kabul etmesini istiyor. İngiltere, 29 Mayıs’ta iki yıl sürecek AB’den ayrılma sürecini başlatmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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