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    İngiltere AB’den göçü kısıtlayacak mı?

    Reuters
    06.09.2017 - 16:46 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 18:05

    Guardian gazetesine sızdırılan ve ‘hassas’ olarak sınıflandırılan İçişleri Bakanlığına ait belgeye göre, İngiltere, Avrupa Birliği’nden gelecek en kalifiye işçiler hariç tüm göçleri kısıtlamaya yönelik önlemleri değerlendiriyor.

    BASINA sızdırılan hükümet belgesine göre bu planlar bazı şirketleri de endişelendirdi. Taslak belgede İçişleri Bakanlığı, İngiliz şirketlerinin yabancı işçilerden ziyade İngiliz işçileri işe almalarını sağlamak için bu alanda odak noktasının değiştirildiğini belirtiyor. Belgede, “Bunun anlamı, ülkenin tümü için yararlı olabilmesi için, göçün sadece göçmenlerin değil, aynı zamanda ülkede yaşayanların da yararına olması gerektiğidir” deniliyor.
    Belgenin sızmasından sonra bir açıklama yapan muhalif parlamento üyesi Caroline Lucas ise planı ‘insafsız’ olarak niteledi. AB’den yoğun göçmen akışı, bazı İngilizlerin geçen yıl yapılan referandumda AB’den çıkma yönünde oy kullanmalarının nedenlerinden biri oldu. Brexit kampanyasının temel sloganlarından biri de “İngiltere kontrolü yeniden ele almalı” şeklindeydi.

    MAY: GÖÇ KONTROL ALTINA ALINMALI

    İngiltere Başbakanı Theresa May, göçün İngiltere için faydalı olduğunu ancak ülkenin AB’den ayrılmasıyla halkın göçün kontrol altında olduğunu görmek istediğini söyledi. May, parlamentoda göçün İngiliz ekonomisine faydalarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Göç, genel olarak İngiltere için faydalı oldu ancak halkın görmek istediği şey, bu göçün kontrol edildiğidir. AB’den ayrılışın sonucu olarak halkın istediği bu. Göçü kontrol ettiğimizden emin olmak istememizin bir nedeni var. Çünkü göç, halk üzerinde, hizmetlere erişim üzerinde, altyapı üzerinde etki yapıyor. Ancak bu etkiler en önemli olarak, gelir skalasının en altında olanları vuruyor.”

    Etiketler: ingiltere , AB , BREXIT , GÖÇ
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