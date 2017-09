"İngilizlerin Türkiye'ye yatırımı sürecek"

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle Hilton Bosphorus Otel'de İngiltere-Türkiye İş Forumu düzenlendi. Forumda, Brexit sonrası Türkiye ile ekonomik ilişkiler, savunma, havacılık, gıda, tarım ve teknoloji alanlarında iş birliği konuları ele alındı.



Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, forumda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık ile uzun yıllardır güçlü iş birliklerine imza attıklarını belirterek, 8'incisi düzenlenen iş forumunda iki ülkenin sektör temsilcilerini, yatırımcılarını ve iş adamlarını bir araya getirdiklerini anlattı.

Birleşik Krallık'ın son dönemde Türkiye'nin en yüksek ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Metin, "Her alanda olduğu gibi ekonomik ilişkilerimiz de hızlı bir şekilde ve sağlam temeller üzerinden ilerledi. Bugün otomotivden tutun da elektronik-elektroniğe kadar çok geniş bir alanda karşılıklı yatırımlar söz konusu. Dış ticaret hacminde de ciddi yükseliş var." diye konuştu.



"Brexit sonrası ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek"



Fatih Metin, amaçlarının Brexit sonrası durumdan fazla etkilenmeden Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) hayata geçirmek olduğunu, bu kapsamda ortak çalışma grubu oluşturulduğunu, ayrıca 26-27 Kasım'da her iki ülkenin ekonomi bakanları tarafından geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını bildirdi.



Brexit sonrası Birleşik Krallık ile Türkiye'nin ticari ilişkisinin daha da güçleneceğini vurgulayan Metin, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar Birleşik Krallık ile her alanda olan güçlü ilişkilerimiz zaten bunu gösteriyor. Brexit sonrası bu işin en hızlı ilerlediği ülke Türkiye. Brexit sonrası ilk irtibata geçen, STA'ya ilişkin ortak çalışma grubu oluşturan ülkeyiz. Bu nedenle böyle toplantıları önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde, Brexit sonrası İngiltere ile ekonomik anlamda en iyi iletişim kuran ülkenin Türkiye olacağını düşünüyoruz."

Metin, STA'nın tarım ve sanayi ürünlerinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar, kamu alımları ve e-ticareti de kapsaması gerektiğinin daha önce dile getirildiğini söyledi.



"İngilizlerin ilgisi artarak devam ediyor"



Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, şu anda Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki doğrudan yatırım tutarının 10 milyar dolar olduğunu ve bu yatırımların birçok sektöre dağıldığını ifade etti. Bu durumun iki ülke arasındaki karşılıklı güveni ve iş birliğini, Türkiye'ye duyulan güveni gösterdiğini kaydeden Metin, gelecek dönemde bu yatırımın artacağına işaret etti. Metin, "2002'ye kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye 15 milyar dolar. Son 15 yılda gelen 185 milyar dolar." dedi.



İngilizlerin Türkiye'ye ilgisinin artarak devam ettiğini vurgulayan Metin, "Şu anda doğrudan yatırım için her alanda, finans ve sigortacılık sektöründen tutun da sanayinin birçok alanına varıncaya kadar bu noktada talepler, girişimler ve çalışmalar var." diye konuştu. Metin, sadece Birleşik Krallık'tan değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye yatırım yapılmasını istediklerini ifade ederek, "Türkiye'yi her alanda üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda Birleşik Krallık'ın önemli firmalarının önümüzdeki dönemde ülkemize yatırım yaptığını herkes görecek." şeklinde konuştu.



"Türkiye ekonomisine inancımız tam"



TBCCI Başkanı Emma Edhem de bölgesinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin ilerleme kaydedeceği yönünde tam inanca sahip olduklarını belirterek, "Bu inancımın son derece geçerli nedenleri mevcut. Türkiye, 2017 Dünya Yatırım Raporu'nda 2016'nın en aktif doğrudan yatırım ülkesi olarak yer aldı." diye konuştu. Edhem, yatırımların teşviki amacıyla Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara değinerek, ülkeye Ağustos 2016-Temmuz 2017 döneminde yaklaşık 12 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım geldiğini söyledi.



Yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin yüzde 5'in üzerinde büyüdüğüne işaret eden Edhem, "Bu hız ve olumlu ortam İngiltere-Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkilere de yansıdı. Bu yılın 8 ayında İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatı yüzde 15,3 arttı. İngiltere, geçen yıl 1 milyar dolar yatırımla Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise iki ülkenin de önemli bir değişim sürecinden geçtiği bu dönemde böyle bir toplantının gerçekleşmesinin son derece isabetli olduğunu belirterek, ikili ilişkilerinin son derece sağlam temellere dayandığını söyledi. Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren 3 bin İngiliz şirketi olduğunu ve İngiltere'nin son 15 yılda 10 milyar dolar doğrudan yatırımla Türkiye'ye en çok yatırım yapan 4'üncü ülke konumunda bulunduğunu dile getiren Bilgiç, "Bugün buradan sizleri temin ederim ki Türkiye ve İngiltere, Brexit sonrası ekonomik ilişkilerin sekteye uğramaması adına tüm gerekli adımları atıyor." dedi.



TBCCI Yönetim Kurulu Üyesi ve TYDTA Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz, ülkeler arası ticaret ve yatırım ilişkilerinin stratejik bir boyut kazandığını belirterek, "Brexit sonrası süreçte bu ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi. Türkiye'nin İngiliz yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Kaymaz, İngiliz yatırımcıların gerek tek başına gerekse yerli ortaklarla beraber bu fırsatları değerlendirdiklerini söyledi. DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür ise iki ülke arasındaki iş birliğinin koordineli çalışmayla beraber artacağını kaydetti.