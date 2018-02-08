İngilizler Türk gemisiyle yolcu taşıyacak

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde inşa edilen 8 bin 200 groston ağırlığındaki Cruse Ship cinsi yolcu gemisinin denize indirilişi nedeniyle bir tören düzenlendi. İngiliz Wightlink LTD adlı firmaya yapılan feribot için gerçekleştirilen törene Cemre Tersanesi adına Tersane Müdürü Hüseyin Şanlı, Teknik Müdür Görkem Uçkan ve İngiliz taşımacılık firmasının yetkilisi ve proje direktörü John Burrows ile çok sayıda davetli katıldı.

35 milyon euroya mal olan feribotun denize indirilme töreni esnasında kısa bir konuşma yapan İngiliz taşımacılık firmasının yetkilisi ve proje direktörü John Burrows, Türk gemi inşa sanayinden son derece etkilendiğini dile getirdi. Ardından gemi denizle buluşturuldu.

89 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğe sahip gemi bin 200 yolcu ve 178 otomobil taşıma kapasitesine sahip. Feribot ayrıca sadece bu gemiye özel geliştirilen LLC sitemine de sahip. LLC sistemi jeneratörlerin ve akülerin gerekli enerji ihtiyacına göre çalışılmasını sağlayacak. Gemi içerisinde çocuk sinema salonu, çocuk oyun alanı, 2 adet kafeterya, kumarhane ve çalışma alanları da yer alıyor.