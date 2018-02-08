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İngilizler Türk gemisiyle yolcu taşıyacak

İHA
08.02.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

İngiltere’de yolcu taşımacılığında kullanılacak olan 19 metre genişliğindeki, 89 metre uzunluğundaki, bin 200 yolcu kapasiteli feribot, düzenlenen törenle denize indirildi.

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde inşa edilen 8 bin 200 groston ağırlığındaki Cruse Ship cinsi yolcu gemisinin denize indirilişi nedeniyle bir tören düzenlendi. İngiliz Wightlink LTD adlı firmaya yapılan feribot için gerçekleştirilen törene Cemre Tersanesi adına Tersane Müdürü Hüseyin Şanlı, Teknik Müdür Görkem Uçkan ve İngiliz taşımacılık firmasının yetkilisi ve proje direktörü John Burrows ile çok sayıda davetli katıldı.

İngilizler Türk gemisiyle yolcu taşıyacak

35 milyon euroya mal olan feribotun denize indirilme töreni esnasında kısa bir konuşma yapan İngiliz taşımacılık firmasının yetkilisi ve proje direktörü John Burrows, Türk gemi inşa sanayinden son derece etkilendiğini dile getirdi. Ardından gemi denizle buluşturuldu.

İngilizler Türk gemisiyle yolcu taşıyacak

89 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğe sahip gemi bin 200 yolcu ve 178 otomobil taşıma kapasitesine sahip. Feribot ayrıca sadece bu gemiye özel geliştirilen LLC sitemine de sahip. LLC sistemi jeneratörlerin ve akülerin gerekli enerji ihtiyacına göre çalışılmasını sağlayacak. Gemi içerisinde çocuk sinema salonu, çocuk oyun alanı, 2 adet kafeterya, kumarhane ve çalışma alanları da yer alıyor.

Etiketler: Cruse Ship , Cruse Ship gemisi , John Burrows
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