İngilizler neden Fransız oluyor?

FRANSA’da göçmenlik danışmanlığı yapan İngiliz Fiona Mougenot, 2017’de yapılan 20’den fazla vatandaşlık başvurusuyla ilgilendiğini, başvuranların çoğunun Avrupa vatandaşlığını korumak ve bürokratik sorunları en aza indirmek istediklerini söyledi. Mougenot, “Pratik konular müşterilerimiz için elbette önemlidir. Fakat çoğu için ana motivasyon Avrupa’da kalmaktır. Birçoğu referandumda oy kullanamadı, Brexit yüzünden dehşete düştü ve ihanete uğramış hissetti. Fransa onlar için hayati bir önem taşıyor, çünkü hayatları burada, ancak onlar aslında sadece Fransa’yı değil, Avrupa’yı terk etmek istemiyor” dedi.

İŞTE NEDENLERİ?

İngiliz medyasında yer alan haberlerde de İngilizlerin havalimanları, Manş tüneli ve Eurostar terminallerindeki kuyruklardan kaçınmak, sağlık ve sosyal yardımlara hak kazanma arzusu gibi nedenlerden Fransız vatandaşlığı başvurusu yaptıkları belirtildi.