İngilizce hazırlık öğrencileri yarışacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı hazırlık sınıfı bulunan okullarda 1’inci yabancı dil dersini İngilizce olarak gören hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘Söz Sende’ başlıklı serbest konuşma yarışması yapılacak. Yarışmada 1’inci yabancı dil dersini İngilizce olarak gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı da sağlanacak. Yabancı dil öğrenmeye yönelik bilgi ve tutumlarıyla kelime dağarcıklarının zenginleştirilerek, öğrenci odaklı ve çok yönlü öğrenme ortamlarında gündelik hayatta ihtiyaçları olan yabancı dil konuşma becerilerinin geliştirilmesi, iletişim kurma ve etkileşim yeteneklerinin artırılması da hedefler arasında.