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    İngilizce çalıştırmak için çağırdığı çocuğu taciz eden 70 yaşındaki komşunun cezası belli oldu

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    11.02.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    KONYA’da İngilizce çalıştırmak için evine çağırdığı komşusunun kızı G.H.’yi (10) dudağından öpüp, tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve 'çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılanan emekli İshak Saday (70), önce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, mahkemedeki iyi halinden dolayı, sanığa verilen cezayı 8 yıl 4 aya indirdi.

    Olay, geçen yıl Ağustos ayında, merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İshak Saday, komşusunun ilkokul öğrencisi kızı G.H.’yi İngilizce çalıştırmak için evine çağırdı. Eşi evde uyurken küçük kızı balkona çıkaran Saday, iddiaya göre çocuğu dudağından öpüp, elle taciz etti. G.H.’nin durumu anlattığı ailesi polis merkezine gidip şikayete bulundu. Şikayet üzerine polis, İshak Saday’ı gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Saday, ifadesinde şöyle dedi:

    "G.H. zaman zaman benim evime gelip benden kitap alır. Olaydan önce bana İngilizce sınavı olduğunu ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Ders anlattıktan sonra bana sarıldı. Ben de yanağından öpmek istedim. Bu sırada bana doğru dönünce dudağım onun dudağına değdi. Herhangi bir yerini ellemedim."

    İshak Saday, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    'KÖTÜ BİRŞEY YAPMADIM'

    Konya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan  İshak Saday, son savunmasında, "Ben kötü bir şey yapmadım. Biraz abartıldı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" dedi. 

    Mahkeme heyeti, İshak Saday’ı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemedeki iyi halinden dolayı, sanığa verilen cezayı 8 yıl 4 aya indirdi.

    Etiketler: çocuğa istismar , konya , istismar davası , son dakika
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