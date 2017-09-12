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    Hürriyet >Dünya>İngiliz vekiller ‘AB’den çıkış’a ‘Evet’ dedi

    İngiliz vekiller ‘AB’den çıkış’a ‘Evet’ dedi

    AA
    12.09.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:35

    İngiltere Meclisi’nde, Avrupa Birliği (AB) mevzuatının İngiltere’nin iç hukukuna aktarılmasını sağlayacak ‘Büyük İptal Yasa Tasarısı’nın ilk oylaması yapıldı.

    TASARIYA ilişkin geçen hafta meclisin alt kanadı Avam Kamarası’nda başlayan ikinci tur görüşmeleri oylamayla tamamlandı. Bu gece yarısına kadar devam eden oturumun ardından yapılan oylamada İngiliz milletvekilleri, 290’a karşı 326 oyla tasarının komisyon görüşmeleri aşamasına taşınmasına onay verdi.

    ‘AB’den Çıkış (Brexit) Yasa Tasarısı’ olarak da tanımlanan düzenlemenin yasalaşmasıyla, AB yasalarına iç hukuk karşısında üstünlük sağlayan ‘Avrupa Toplulukları Yasası’ iptal edilecek. Böylece, Brexit’in ardından AB yasalarının İngiliz yasaları üzerindeki üstünlüğü ortadan kalkacak, birliğin mevzuatı da ülkenin iç hukuku haline gelecek.
    AB’ye 44 yıldır üye olan İngiltere’nin söz konusu uygulamayla yaklaşık 20 bin düzenlemeyi iç hukukuna aktarması bekleniyor. İngiliz hükümeti, uygulamayla Brexit sonrası İngiliz hukukunda boşluk oluşmamasını amaçlıyor.
    Yasa tasarısı bundan sonraki aşamada komisyona havale edilecek. Gelecek hafta başlayacak komisyon görüşmeleri aşamasında, muhalefet partilerinin yasa metninde çok sayıda değişiklik talep etmesi bekleniyor.

    Etiketler: ingiltere , BREXIT , AB
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