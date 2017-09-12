İngiliz turistlerin beş yıldızlı otel oyunu

Akşam Gazetesi'nden Ender Türkkan'ın haberine göre, İngilizlerin ülkesine döndükten sonra ‘asılsız iddialarla’ tazminat talep etme gelenekleri bardağı taşırdı. Süreç ise şöyle işliyor: Anlaşma gereği turizmciler İngiliz tatilcilerle anlaşmazlığa düştüğünde İngiliz mahkemelerinin kararı esas alınıyor. Davalar sonrası tazminat cezasına çarptırılan tur operatörü, ‘reklamasyon’ adı altında mahkeme, avukat ve benzeri masrafları da ekleyerek, otelciye ödeyeceği ücretten düşüyor.

''Türk mahkemeleri davalara baksın''

Çalıştıkları İngiliz tur operatörlerine, yapılacak sözleşmelerde bundan böyle “anlaşmazlıklarda Türkiye mahkemeleri yetkilidir” ibaresinin konmasını isteyen, Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı İsmail Yıldız, “Ben bu hizmeti bu ülkede veriyorsam, kendi ülkemin ceza kanunlarına göre hareket edebilmeliyim. Ya da misafir burada sorunlarını rehber eşliğinde belgelemeli” dedi.

İngiliz turistlerin ülkelerine dönünce tazminat alabilmek için yaptıkları şikayetlerin başında ‘gıda zehirlenmesi’ geliyor. ‘Zehirlendik’ diyen uyanık Adalılar, tatilin keyfini çıkardıkları otellerden ‘işini bilen’ avukatlar aracılığıyla ‘tazminat’ adı altında servet istiyor.Yasal düzenleme sayesinde hastane raporu yerine özel doktor ve eczaneden alınan belgeler kabul görünce çetenin işi kolaylaşmış oluyor.



İngiltere'de vücut geliştirme sporuyla uğraşan Leon Roberts, Marmaris tatili dönüşünde kaldığı otelde yemekten zehirlendiğini belirtip tazminat talep etti. Ancak tatil süresince çekilen fotoğrafları ortaya çıkınca talebini geri çekmişti.

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