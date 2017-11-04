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    İngiliz turiste şok! Ölüm cezasıyla karşı karşıya

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 16:21 | Son Güncelleme:

    İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere'den Mısır'a giden İngiliz turist Laura Plummer'in çantasında ağrı kesici bulunması nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Gazete, Mısır polisinin turiste 38 sayfalık bir Arapça metin imzalattığını belirtirken, yakınları kadının idam cezasıyla yargılandığını söyledi.

    İngiliz turistin Ömer isimli Mısırla kocasıyla buluşmak için Mısır'a gittiği öğrenildi. Plummer'in çantasında bulundurduğu ağrı kesici ilaçların Mısır'da yasak olduğu ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı öğrendi. 

    Daily Mail'e konuşan kadının yakınları, kadının idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. 

    İngiliz turiste şok Ölüm cezasıyla karşı karşıya

    Plummer'in Ömer isimli Mısırlı kocası

    Daily Mail'e konuşan Plummer'in annesi Roberta Synclair kızının uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına bulunduğunu söyledi. Synclair, "Onları gizlemiyordu bile. Çantasının tam üstünde duruyormuş. Bize kızımın ya 25 yıl hapis cezasıyla ya da idam cezasıyla yargılanacağını söylediler" dedi. 

    İngiliz turiste şok Ölüm cezasıyla karşı karşıya

    Etiketler: son dakika , turist , ölüm
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