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    İngiliz sterlini euro karşısında tutunamıyor

    AA
    24 Ağustos 2017 - 10:38Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:38

    İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılış sürecine (Brexit) endişelerle İngiliz sterlini euro karşısında son sekiz yılın en düşük seviyesi olan 1.08’e geriledi. Sterlinde 2009 yılının ekim ayından bu yana euro karşısında bu seviyeye görülmemişti.

    LONDRA merkezi analistler arasında AB’den çıkış sürecinin iş dünyasında yarattığı belirsizliklerin sterlinin değer kaybında etkili olduğu düşüncesi hakim. İngiliz sterlinin değer kayıplarında Euro Bölgesi’nden gelen ekonomik verilerin güçlü olması da rol oynadı.
    Sterlin ABD doları karşısında da yüzde 0.33 değer kaybederek, 1.2781 seviyelerinde işlem gördü. Bank of Montreal Stratejisti Stephen Gallo, “Brexit görüşmelerinin ayrıntılarının sterlin üzerinde dramatik etkilerinin görülmesi için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan Brexit görüşmelerinde çıkış şartlarından ziyade ticarete ilişkin bir ilerleme görmedik” dedi.

    Etiketler: ingiltere , AB , Sterlin , Brexit
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