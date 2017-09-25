İngiliz sinemasında kadına yer yok

Verilere göre, 1913’te çekilen 53 filmde oyuncuların yüzde 26’sı kadın idi. 2017 yılında yapılmış 74 filmin ise sadece yüzde 28’inde kadın oyuncular yer alıyor. Günümüze yaşayan oyunculara bakıldığı zaman Michael Caine 70 filmle, 41 filmde yer alan Judi Dench’in önünde yer alıyor. Ayrıca İngiltere’de çevrilen filmlerin sadece yüzde 4.5’i kadınlar tarafından yönetildi. İngiltere’de 1975’te ayrımcılığa karşı yasalarla 60’lar ve 70’lerdeki toplumsal hareketlerin, kadınların sinema, televizyon gibi sektörlerde yer almasını arttırdığı da tespit edildi.