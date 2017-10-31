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    İngiliz meclisinde taciz skandalı! Bakan itiraf etti...

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    İngiltere, iktidardaki Muhafazakâr Parti’den 36 ismin karıştığı taciz vakalarını konuşuyor. Parlamento çalışanları tarafından ifşa edilen tacizci listesinde 2 bakanın da adı yer alıyor. Skandalın patlak vermesinin ardından Downing Sokağı’ndaki resmi konutu 10 Numara’da bir acil durum toplantısı düzenleyen Başbakan Theresa May, bahsi geçen listede adı bulunan vekillerin, haklarındaki suçlamaların kanıtlanması halinde en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

    Aylardır Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkış sürecinin tartışıldığı İngiltere’de gündem, iktidardaki Muhafazakar Parti’de 36 ‘tacizci’ vekil bulunduğu iddiasıyla bir anda değişti.

    SAVUNMA BAKANI İTİRAF ETTİ

    Savunma Bakanı Michael Fallon yıllar anca bir gazeteciye yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğunu açıklayarak tacizi itiraf etti. 

    Skandal, hafta sonunda Muhafazakar Parti’li Ticaret Bakanı Mark Garnier’in sekreterine yaptırdığı ‘tuhaf’ alışveriş haberiyle patlak verdi. Habere göre Garnier, eski sekreteri Caroline Edmondson’a, eşi ve bir kadın arkadaşı için 2 adet seks oyuncağı aldırmıştı.

    Hakkında soruşturma başlatılan 54 yaşındaki Bakan haberi doğrularken, hediyeleri ‘gırgır olsun diye’ aldırdığını öne sürerken, hakkında verilecek her türlü kararı kabul edeceğini açıkladı. Muhafazakar Parti, Garnier’in ‘alışveriş’ haberinin etkisi geçmeden dün basına yansıyan çok daha büyük bir ‘taciz’ skandalıyla sarsıldı.

    Yerel basında çıkan haberlere göre Garnier buzdağının sadece görünen yüzü. Parlamentoda görevli kadın çalışanların hazırladığı ‘tacizci’ listesinde Garnier’in yanı sıra 35 Muhafazakar Parti’li vekilin de ismi yer alıyor. Bunların arasında kabinede görevli bir bakanlar, 18 ‘gölge’ bakan da bulunuyor.

    Kadın çalışanların mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta kurdukları bir grup üzerinden paylaştığı listede bahsi geçen vekillerin, kadınlara yönelik ‘uygunsuz’ davranışları ve tacizkar hareketleri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Daily Mail gazetesi, suçlamaların odağında Muhafazakar Parti üyelerinin bulunmasına karşın, taciz iddialarına adı karışanlar arasında en az 2 tane İşçi Parti’li vekilin de bulunduğunu yazdı.

    Haberde, İskoç Parlamentosu’nda görevli bir kadın çalışanın da, vekillerin tacizlerine maruz kaldığının ortaya çıktığı, bahsi geçen kadının suçlamalarını yargıya taşıdığı kaydedildi.

    Etiketler: ingiliz , meclis
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