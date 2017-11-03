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    Haberler >Kitap Sanat>İngiliz Kraliyet Operası’nın yıldızı geliyor

    İngiliz Kraliyet Operası’nın yıldızı geliyor

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Dans dünyasının süperstarı, Kübalı Carlos Acosta, klasikten çağdaşa her tarzı birleştiren topluluğu Acosta Danza ile 6-7 Kasım'da İş Sanat'ta İstanbullulara dans şöleni yaşatacak!

    Havana’nın fakir semtlerinden birinde yoksul bir ailenin on birinci çocuğu olarak dünyaya geldi, break dance ile tesadüfen başlayan dans macerası parlak bir kariyere dönüştü; Don Kişot, Spartacus gibi fenomen karakterlere hayat verdi, en saygın ödülleri kucakladı diye başlasak hangi filmden bahsettiğimizi sorabilirsiniz. Oysa ilham veren, gerçek bir hayat hikâyesinden söz ediyoruz. Dans dünyasının süperstarı olarak anılan Carlos Acosta’dan...
    Henüz küçük bir çocukken “Bir gün Küba’nın Michael Jackson’ı olacağım” diyen Carlos Acosta’yı babası, sırf ücretsiz ve öğlen yemeği var diye Küba Ulusal Bale Okulu’na yazdırır. “O zamana kadar ne babam ne de ben klasik balenin tam olarak ne olduğu konusunda bir fikre sahiptik. Kübalıları bilirsiniz, müzik ve dans hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta insanların dans eder gibi yürüdüklerinden dahi söz ederler. Benim için de öyleydi. Evimizde kitap ya da enstrümanlar yoktu ama müzik hep vardı” diyen Carlos Acosta, kariyerinin başında çiçeği burnunda bir dansçıyken katıldığı uluslararası yarışmalarda dikkatleri üzerine çeker. Sonrası tutkusu, azmi ve disipliniyle çorap söküğü gibi gelir.

    Kariyeri boyunca Paris Opera ve Balesi, Amerikan Bale Tiyatrosu ve Bolşoy Balesi gibi prestijli topluluklarda konuk başdansçı olarak yer alan Carlos Acosta; Olivier Award, Prix Benois de la Danse, Prix de Lausanne, Frédéric Chopin Prize gibi sayısız ödüle layık görüldü. Efsanevi sanat yönetmeni ve koreograf Kenneth Macmillan ile çalışan ve dolu dolu geçen 17 yılın ardından İngiliz Kraliyet Balesi başdansçısı olarak emekli olan Acosta, her koreografın rüyası olan ve klasik danstan çağdaş dansa her tarzı birleştiren bir topluluk yaratma hedefiyle Acosta Danza’yı kurdu. Sanatçı, bale ve modern dans alanında eğitim almış yetenekli dansçılardan oluşan Havana merkezli topluluğunun ilk yurtdışı turnesi kapsamında 6-7 Kasım tarihlerinde İş Sanat’a konuk olacak. Üstelik gösterinin bir bölümünde Carlos Acosta da dans edecek. Küba’dan İstanbul’a uzanacak bu olağanüstü dans şölenini kaçırmamak için biletler İş Sanat Ana Gişesi’nde ve Biletix’te.
    Acosta Danza 6 ve 7 Kasım saat 20.30’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde...

    Etiketler: Kitapsanat
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