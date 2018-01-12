İngiliz halkı AB’den çıkmak istemiyor mu?

UKIP’in kurucu lideri Farage, partisinin misyonunu İngiltere’yi AB’den çıkarmak olarak tanımlıyordu.

Farage’ın mesajına 2016 referandumu sırasında AB’den çıkılması için yürütülen kampanyalarda öncü rol oynayan iş adamı Arron Banks da destek verdi.

“Şimdi radikal bir şeklide hareket etmezsek, farkında olmadan sahte ve sadece sözde bir Brexit’e doğru gideceğiz” diyen Banks, “Gerçek Brexitçiler köşeye sıkıştırıldı ve şu an tek seçenek yeniden sandığa gitmek ve halkın gerçek Brexit’e desteğini haykırmasına izin vermek. Ayrılma taraftarları ezici bir çoğunlukla kazanacaktır” dedi.

UKIP’in eylül ayında göreve gelen yeni lideri Henry Bolton ise partisinin yeni bir referanduma karşı olduğunu açıkladı.

UKIP Avrupa Parlamentosu Milletvekili Gerard Batten da Farage’ı ‘dikkat çekme peşinde olmakla’ ve ‘siyasi rakiplerine tabakla fırsat sunmakla’ suçladı.

Brexit kampanyasının destekçilerinden olan ve halen devlet bakanlığı görevinde bulunan Steve Baker da Farage’ın başarılı bir Brexit’in önündeki gerçek engel olduğunu savundu.

SİNSİ BİR PLAN MI?

İngiltere’nin AB içinde kalması için kampanya yürüten ‘Britanya için En İyisi’ adlı grubun lideri Lord Malloch Brown ise Farage’ın yeni referandum teklifini “Yapalım” yanıtıyla değerlendirdi.

AB konusunda yeni bir oylamaya ihtiyaç olduğunu belirten Brown, “Ekonomimiz, istihdam, topluluklar ve genel olarak toplum üzerindeki etkisini gördükçe, Brexit faciasına her gün şahit oluyoruz. Farage bu sözleri ile AB’den ayrılma çabasının ülkeye getirdiği kaosla arasına mesafe koymaya çalışıyor” dedi.

Anamuhalefetteki İşçi Partisinin AB yanlısı Milletvekili Chuka Umunna da “Nigel Farage belki de hayatında ilk kez anlamlı bir şeye dikkat çekiyor” diye konuştu.

İngiltere’de önceki yıl yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.