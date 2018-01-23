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    İngiliz Genelkurmay Başkanı: Suriye savaşı Rusya'ya yaradı

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nik Carter, Rusya'nın ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, kendilerinin Rus ordusunun gelişiminin gerisinde kaldıklarını ve bunu yakalamaları gerektiğini ifade etti.

    Royal United Services Enstitüsü'de konuşma yapan İngiliz komutan Carter, Suriye savaşında Rus ordusunun hem savaş deneyimi geçirdiğini hem de uzun menzilli füze denemeleri yaptığını aktardı.

    Carter, "Eğer yakında onlarla kendimizi aynı seviyeye getirmezsek, İngilitere'nin önleyici saldırı ve tehditlere cevap verme kabiliyeti erozyona uğrayacak" dedi. Carter, Rusya'nın beklenenden daha kısa sürede düşmanlıklar üretebileceğini sözlerine ekledi.

    İngiltere Genelkurmay Başkanı, "Bizin jenerasyonumuz Soğuk Savaşı'n bitmesinden beri seçilerek girilen savaşlara alıştı. Ama Rusya ile çatışma konusunda bir seçim hakkımız olmayabilir. (Rus devrimci Lev) Troçki'nin 'Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz ama savaş sizinle ilgilenir' tavsiyesini unutmayalım" dedi. 

     

     

     

     

    Etiketler: ingiltere genelkurmay başkanı
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