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    İngiliz gazetesi açıkladı! 2018 Türkiye yılı olacak

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi ardından düşüşe geçen turizm sektörünün yeniden canlandığını, 2018'in turizmde Türkiye'nin yılı olacağını belirtti.

    Gazete, yüzünü İspanya'ya dönem Batılı turistlerin henüz Türkiye'ye gelmediğini, Rus ve Ortadoğuluların bu boşluğu kapattığını belirtti. Haberde, 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi hatırlatıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi:

    Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turist ağırlama rekorunu kutlamıştı. 2016'da bu sayı, yaklaşık son 10 yılın en düşük rakamı olan 25 milyona düştü. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın şimdi 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalmasını takiben gerçekleşti.

    Turizm Bakanlığı'nın verileri üzerinden yapılan bir tarama, bir şeyin açıkça değiştiğini gösteriyor. Rus turistler geri dönerken, Türkiye'yi, İspanya gibi güzergâhlar için terk eden Batı Avrupalı turistlerse henüz dönmedi. 

    Onların şezlonglarından boşalan yerleri Körfez ülkelerinden gelen turistler doldurdu. Rekor sayıda İranlı turist de gelenler arasında. Bu yeni turist havuzunu ve zayıf kuru düşünürsek, oteller ve restoranlar indirimleri terk edebilir. FT, hükümetin turizme desteğinin de yükselişte payı olduğunu yazdı. 

     

     

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    Etiketler: Financial Times
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