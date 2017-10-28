İngiliz donanmasında seks skandalından sonra bir de uyuşturucu skandalı!

İngiltere Kraliyet donanmasına ait HMS Vigilant isimli denizaltısının Kuzey Atlantik derinliklerine konuşlandığı sırada Rebecca Edward isimli kadın teğmenin üst rütbeli bir subay ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı. İngiltere'yi çalkalayan bu skandalın ardından şimdi de mürettebatın kanından kokain bulunduğu belirlendi.

DENİZALTI KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Denizaltıda bulunan bazı subayların, eşinden boşanmış 41 yaşındaki denizaltı komutanı Stuart Armstrong'un kadın teğmen ile ilişkiye girdiğini iddia etmeleri üzerine denizaltı komutanı görevden alınmıştı.

Komutan ve teğmenin ilişkisinin, kraliyet donanmasına ait denizaltının Amerka'dan satın alınan nükleer silah başlıklarını getirmek için giderken başladığı ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİKÇE BAŞKA SKANDALLAR ORTAYA ÇIKTI

İddialardan sonra açılan soruşturmada geminin ikinci komutanı LT CDr Michael'in de başka bir kadın subayla ilişkiye girdiği ortaya çıktı. The Sun gazetesine konuşan bir yetkili, soruşturmanın devam ettiğini ve derinleştikçe başka skandalların ortaya çıktığını söyledi.