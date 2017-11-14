İngiliz devinden Türkiye açıklaması

Gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (EEMENA) bölgesinde büyümenin global toparlanmayı yakaladığını belirten Barclays, hükümetin uyguladığı kredi desteklerinin, mali teşviklerin ve yüksek ihracatın etkisiyle Türk ekonomisinin güçlü bir büyüme trendi yakaladığına işaret etti.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

2017 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,2'den 5.9'a yükselten Barclays, bir politika teşviği veya pozitif bir dış şok yaşanmadığı takdirde büyümenin 2018 yılında 2017'ye göre bir miktar yavaşlayacağını vurguladı.

2018 İÇİN DE...

2018 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,8'den 4,1'e çıkaran Barclays, herhangi bir politika teşviği olmaması halinde orta vadede büyümenin yüzde 3,5-4 aralığında olacağını öngördü.