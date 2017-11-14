Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>İngiliz devinden Türkiye açıklaması

İngiliz devinden Türkiye açıklaması

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 10:16 | Son Güncelleme:

Barclays, Türk ekonomisi için 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (EEMENA) bölgesinde büyümenin global toparlanmayı yakaladığını belirten Barclays, hükümetin uyguladığı kredi desteklerinin, mali teşviklerin ve yüksek ihracatın etkisiyle Türk ekonomisinin güçlü bir büyüme trendi yakaladığına işaret etti.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

2017 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,2'den 5.9'a yükselten Barclays, bir politika teşviği veya pozitif bir dış şok yaşanmadığı takdirde büyümenin 2018 yılında 2017'ye göre bir miktar yavaşlayacağını vurguladı.

2018 İÇİN DE...

2018 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,8'den 4,1'e çıkaran Barclays, herhangi bir politika teşviği olmaması halinde orta vadede büyümenin yüzde 3,5-4 aralığında olacağını öngördü.

Etiketler: Barclays türkiye , Barclays türkiye açıklaması
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri