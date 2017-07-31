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    İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 15:00Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 17:00

    Twitter'dan attığı eğlenceli mesajlarla dikkat çeken İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore sokakta park etmiş bir aracın fotoğrafını koyarak çok ilginç bir paylaşımda bulundu.

    Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracının bulunduğu bölüm dışındaki bütün yol asfaltlanmış gözüküyor.

    İngiliz elçi, fotoğrafın altına "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı. Moore, bu paylaşımı hem İngilizce hem Türkçe yaptı.

    Etiketler: Richard Moore , ANKARA , mesaj
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