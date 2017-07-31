İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay

Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracının bulunduğu bölüm dışındaki bütün yol asfaltlanmış gözüküyor.

İngiliz elçi, fotoğrafın altına "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı. Moore, bu paylaşımı hem İngilizce hem Türkçe yaptı.

Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü) pic.twitter.com/m3lXQ7nWlx — Richard Moore (@UKAmbRichard) 31 Temmuz 2017