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    İngiliz basınından flaş iddia: "İngiltere'den kaçıp DEAŞ'a katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor"

    BBC Türkçe
    27.12.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    İngiliz Times gazetesi, terör örgütü DEAŞ'e katılan 300'e yakın İngiliz örgüt üyesinin, örgütün Suriye ve Irak'ta aldığı yenilgi sonrası Türkiye'de saklandığını öne sürdü.

    İngiliz basınından flaş iddia: İngiltereden kaçıp DEAŞa katılan 300 cihatçı Türkiyede saklanıyor

    Times'ın baş sayfasında yer verdiği habere göre, Suriye'nin Rakka kenti ile Irak'ın Musul kentinin DEAŞ'tan geri alınması sonrası binlerce cihatçı Türkiye'ye kaçtı. Bu cihatçıların 300'e yakını İngiltere'den örgüte katılanlar.

    Anthony Loyd, Michael Evans ve Fiona Hamilton mahlaslı haberde, Batılı ülkelerdeki istihbarat kuruluşlarının DEAŞ'ın olası saldırılarından kaygı duyduğu belirtildi.

    Haberdeki bilgiler, Suriyeli Kürt istihbarat kaynaklarına ve İngiliz güvenlik kaynaklarına dayandırıldı.

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    Times gazetesine konuşan Suriye'de Batılı istihbarat kuruluşlarıyla çalışan istihbarat görevlisi Ciwan Xhalil, gözaltı merkezleri ve hapishanelerde tutulan DEAŞ'lilar arasında birçok Avrupa vatandaşı olduğunu, İngiliz savaşçıların büyük bölümünün ise kaçtığının düşünüldüğünü söyledi.

    İngiliz basınından flaş iddia: İngiltereden kaçıp DEAŞa katılan 300 cihatçı Türkiyede saklanıyor

    Etiketler: son dakika , haberler
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