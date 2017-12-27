İngiliz basınından flaş iddia: "İngiltere'den kaçıp DEAŞ'a katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor"

Times'ın baş sayfasında yer verdiği habere göre, Suriye'nin Rakka kenti ile Irak'ın Musul kentinin DEAŞ'tan geri alınması sonrası binlerce cihatçı Türkiye'ye kaçtı. Bu cihatçıların 300'e yakını İngiltere'den örgüte katılanlar.

Anthony Loyd, Michael Evans ve Fiona Hamilton mahlaslı haberde, Batılı ülkelerdeki istihbarat kuruluşlarının DEAŞ'ın olası saldırılarından kaygı duyduğu belirtildi.

Haberdeki bilgiler, Suriyeli Kürt istihbarat kaynaklarına ve İngiliz güvenlik kaynaklarına dayandırıldı.

İNGİLTERE'DEN DEAŞ'A KATILAN 130 KİŞİ ÖLDÜ

Times gazetesine konuşan Suriye'de Batılı istihbarat kuruluşlarıyla çalışan istihbarat görevlisi Ciwan Xhalil, gözaltı merkezleri ve hapishanelerde tutulan DEAŞ'lilar arasında birçok Avrupa vatandaşı olduğunu, İngiliz savaşçıların büyük bölümünün ise kaçtığının düşünüldüğünü söyledi.