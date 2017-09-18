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    Hürriyet >Dünya>İngiliz basını yazdı... Güney Kıbrıs'ta vatandaşlık 'servet kazandırdı'

    İngiliz basını yazdı... Güney Kıbrıs'ta vatandaşlık 'servet kazandırdı'

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 11:45

    İngiltere'de yayımlanan saygın The Guardian gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Rus ve Ukraynalı zengin iş insanlarına vatandaşlık satarak 2013 yılından beri yaklaşık 4 milyar sterlin gelir elde ettiğini öne sürdü. 'Altın Vize' ismi verilen sistemde vatandaşlık verilen kişilere güvenlik kontrolünün yapılmadığı ifade edildi.

    The Guardian, Rum yönetiminin Rus oligarklara ve Ukraynalı elitlere 'altın vize' olarak isimlendirilen bir sistem ile çok yüksek meblağlarla Avrupa Birliği vatandaşlığı sattığını yazdı. 

    Rum Yönetimi'nin 2013 yılından beri bu sistemle yaklaşık 4 milyar sterlin değerinde gelir elde ettiği ifade edildi. 

    2013 yılından beri Rus ve Ukraynalı zenginlerden alınan yüklü miktarda ödeme ile 400 kişiye pasaport vatandaşlık verildiği ifade edildi. 

    The Guardian'ın eriştiği listede çok sayıda Rus iş insanının bulunduğu ifade edildi. The Guardian'ın haberi Rus ve Ukraynalı zenginlerin Rus vatandaşlığı yoluyla Avrupa Birliği'ne erişme yöntemini kullandığını ilk kez belgeledi. 

    "YOLSUZLUKLA SUÇLANAN DA VAR"

    Rum yönetiminin servet kazanmasının yanı sıra, vatandaşlık alan kişilere yeteri kadar güvenlik kontrolü yapılmadığı ifade ediliyor. Benzer bir şekilde vatandaşlık alan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın bir Suriyeli iş aadamının ABD tarafından 'yolsuzlukla' suçlandığı ortaya çıktı. 

    Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yüklü miktarda para karşılığında vatandaşlık satmasını endişe ile izlediği ifade ediliyor. 

     

    Etiketler: ingiltere , ingiliz , AB
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