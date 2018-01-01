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    İngiliz basını yazdı... "Dizi mesajı Türk halkını dehşete uğrattı'

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de yayınlanan Independent haber sitesi, Türkiye'de birçok kişiye gönderilen ve Black Mirror dizisiyle bağlantılı olan telefon mesajlarının 'Türk halkını korkuttuğunu' yazdı.

    'iamwaldo' isimli gönderen tarafından Türkiye'de birçok kişiye gönderilen mesaj İngiliz basınında yer buldu. 

    The Independent, konu nedeniyle çok sayıda kişinin Netflix şirketinin kendilerine gönderdikleri mesaj nedeniyle şikâyetçi olduğunu ve dava açmayı düşündüğünü söyledi.

    İngiliz basın kuruluşu, Ekşi Sözlük'te birçok kullanıcının şikayetini haberinde kaynak gösterdi. 

    NE OLMUŞTU?

    Kısa süre önce birçok sosyal medya kullanıcısı, Black Mirror dizisinin The Waldo Moment isimli bölümüne atıfta bulunarak kendilerine; “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör” mesajının gönderildiğini söylemişti. 

    İngiliz basını yazdı... Dizi mesajı Türk halkını dehşete uğrattı

     

    Habere göre, Netflix'in bu kampanya için sorumlu olduğu söylenmesine rağmen, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediği belirtildi. 

    İngiliz basını yazdı... Dizi mesajı Türk halkını dehşete uğrattı

     

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    Etiketler: son dakika , dizi , haber
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