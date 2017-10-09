İngiliz basını: "On yıllardır yaşanan en büyük soğukluk'

Gazete, vize krizinin, bir ABD Konsolosluğu çalışanının İstanbul'da tutuklanması sonrası çıktığını duyurdu.

Haberde, Ankara'nın, tutuklanan kişinin Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğunu düşündüğü iddiası da yer aldı. Devamında ise yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gülen'e karşılık olarak Türkiye'de tutuklanan bir Amerikalı din adamının değiş-tokuş edilebileceği"yönündeki ifadesi yer buldu.



ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in veda basın toplantısında bazı hükümet yanlısı gazetecilere akreditasyon verilmemesi de gerilimi artıran etkenlerden biri olarak gösterildi.

Bass, konsolosluk çalışanının tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı hükümet yetkililerinin bu davayı, hukuk yolları yerine medya organları üzerinden yürütmesinden derin rahatsızlık duydum" demişti.



Gazete, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir önceki "dip yaptığı" dönem olarak da 1974 Kıbrıs sürecini gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın son 3 yıldır Suriye'de Kürt güçlere verdiği desteğin de ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilme sebepleri arasında sayıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk hükümetini, ABD hükümetinin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır" ifadesi ile vize engeli kararını duyurmuştu.

Times kararın, ABD'ye turizm, sağlık nedenleri, iş, geçici çalışma veya okumak için alınan vizelerin tümünü kapsadığını da açıkladıBD