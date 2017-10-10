İngiliz basını böyle yazdı: Osman Çakmak...

İngiliz The Sun gazetesi, 50. dakikada Westbrook’un golüyle 1-1’i yakaladıklarını ancak 50+1. dakikada takım kaptanı Osman Çakmak’ın golüyle mağlup olduklarını belirterek, "50. dakikada kupaya ortak olduk ancak son dakikada gelen gol hayalleri yıktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Türkler için parti zamanı başladı" yazdı.

KAHRAMAN OSMAN

Gazete ayrıca şampiyonluğu getiren golü kaydeden Osman Çakmak için de, "Takım kaptanı Osman Çakmak, performansıyla kahraman unvanını hak etti" ifadesini kullandı.

The Sun gazetesi ayrıca, Türk taraftarların maçın oynandığı Vodafone Park’taki coşkusuna da değinirken, "İki takımın kupa mücadelesini izlemek isteyen binlerce taraftar Beşiktaş’ın Vodafone Park Stadı’nı doldurdu. Taraftarlar, tribün şovlarıyla maçın heyecanına büyük coşku verdi" şeklinde yazdı.

Diğer İngiliz gazeteleri de, Türkiye’nin son dakikada gelen golle kupaya uzandığını yazdılar.

Vodafone Park'ta 40 bin kişinin oynanan maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Ampute Milli Takımı, uluslararası basında da yankı uyandırdı.





UEFA: "İnanılmaz sporculara olağanüstü destek"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Ampute Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak bir mesaj yayımlayan UEFA, "Ev sahibi Türkiye'nin İngiltere'yi yendiği maçı 40 bin taraftar izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek" ifadelerine yer verdi.





Bleacher Report: "Avrupa Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle hissettirir"



ABD'li spor sitesi Bleacher Report ise millilerin sevinç fotoğraflarını paylaşarak, 'Avrupa Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle hissettirir' notunu düştüğü paylaşımını kalp ve Türk bayrağı ise süsledi.





ESPN: "Sporu bu yüzden seviyoruz"



ESPN, şampiyonluk coşkusu yaşayan ay-yıldızlı sporcuların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye, uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. Sporu bu yüzden seviyoruz" açıklamasını yaptı.

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