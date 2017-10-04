İngiliz bakana tepki yağıyor! 'Cesetler temizlenirse...'

Liberal demokratlar ve İşçi Partisi üyelerinin Johson'ın görevden alınması çağrılarını yinelemesine sebep olan espri kendi partisinden de tepki çekti.

Johnson konferans sırasında, "Libya'ya bakıyorum ve inanılmaz bir ülke görüyorum. Bembeyaz kumlar, güzel bir deniz, Sezar'ın sarayı, yani gerçeği. İnanılmaz bir yer. Gerçek bir potansiyele sahip" dedi.

Bir grup İngiliz iş adamının Sirte'ye, Kaddafi'nin yakalandığı bölgenin yakınlarına yatırım yapmak istediğini belirten Johnson, "Sirte'yi yeni Dubai'ye çevirmek için parlak bir vizyonları var. Yapmaları gereken tek şey cesetleri temizlemek" dedi.

​İddiaya göre Johnson, bu sözlerinin ardından güldü. Fakat bu 'espriye' tepkiler gecikmedi.

'HERHANGİ BİRİNİN SÖYLEMESİ BİLE KABUL EDİLEMEZ'

Muhafazakar Parti milletvekili Heidi Allen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Johnson'ın görevden alınması gerektiğini belirtti:

"Bırakın dışişleri bakanını, herhangi biri söylese bile yüzde 100 kabul edilemez. Boris bunun için görevden alınmalı. Benim partimi temsil etmiyor."

​Johnson ise kendisini eleştirenlerin ‘Libya'ya dair bir anlayışı veya bilgisi olmadığını' savundu. Johnson konuyla ilgili şu tweetleri paylaştı:

Gerçek şu ki el yapımı bombalar ve bubi tuzakları, DEAŞ militanlarının cesetlerini temizlemeyi daha zor hale getirdi. Bu yüzden İngiltere yeniden inşa için kilit rol oynuyor ve bu nedenle Libya'yı iki kez ziyaret ettim."

Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry BBC'ye yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın burada yaşanan ölümlere espriyle yaklaşmasının ‘inanılmaz derecede duygusuz ve zalimce' olduğunu söyledi.

Thornberry, "Eğer Boris Johnson, Sirte'de öldürülen cesur hükümet askerlerinin ve masum sivillerin bedenlerinin bir mizah malzemesi için uygun olduğunu düşünüyorsa, dışişleri bakanlığı görevine ait değildir" dedi.