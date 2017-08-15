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    İngiliz bakan ve ailesinin Göcek tatili

    Ahmet ACAR/DHA
    15 Ağustos 2017 - 21:43Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 21:44

    İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte bir hafta Türkiye'de tatil yaptı.

    Johnson, çocukları ile gizlice Dalaman Havalimanı'na geldi. Oradan Göcek'e geçerek bir gulete binen Boris Johnson ve ailesi Ege kıyılarına açıldı. Gulette, eşi Marina Wheeler ve çocukları ile bir hafta geçiren Johnson, Göcek koylarını, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye ve çevresindeki koyları gezdi.

    ‘İKİ YILDIR GELİYORLAR’
    Adda Tours'un sahibi Özgür Özdemir, "Sayın Boris Johnson iki yıldır Türkiye'de tatil yapıyor. Bu yılki tatilinden eşi ve çocukları ile çok mutlu bir biçimde ayrıldı. Bize gelecek yıl yine geleceğini, bu kez Kekova koylarını, Simena Antik Kenti'ni gezmek istediğini belirtti. Bu konuda Kalkanlı bir turizmci olarak çok mutluyuz. İngiltere’nin dışişleri bakanının Türkiye'de tatil yapması, Türkiye'de güvenlik sorunu olmadığının göstergesidir" dedi.

    Etiketler: Boris Johnson , Göcek koyları , gazetehaberleri
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