İngiliz bakan tacizini itiraf etti

Fallon’un itirafı dün The Sun gazetesinin manşetindeydi. Söz konusu tacizi yaşayan radyo programcısı Julia Hartley-Brewer, daha önce bir bakanın katıldığı bir konferansta sürekli elini dizine koyduğunu ve kendisinin de ona bir daha yaparsa burnuna yumruk atacağını söylediğini anlatmıştı. Ancak Brewer isim vermemişti.



Bakanın itirafının ardından açıklama yapan kadın gazeteci, Fallon ile bu olayın sonrasında da arkadaş kaldıklarını vurguladı. Bu arada, Times gazetesi de kabinedeki bazı bakanların, adlarının karıştığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevlerinden alınabileceği iddiasını manşetine taşıdı.



Habere göre, cinsel tacizle suçlanan Muhafazakâr Partili milletvekili sayısı 45’i bulurken, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden de 5 milletvekili hakkında benzer iddialar mevcut.