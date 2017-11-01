Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İngiliz bakan tacizini itiraf etti

    İngiliz bakan tacizini itiraf etti

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 01:58 | Son Güncelleme:

    İNGİLTERE’de Muhafazakâr Partili vekillerin çeşitli tacizlerde bulunduğu yönündeki haberlerin ardından İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 15 yıl önce bir kadın gazetecinin dizlerine dokunduğunu itiraf etti.

    Fallon’un itirafı dün The Sun gazetesinin manşetindeydi. Söz konusu tacizi yaşayan radyo programcısı Julia Hartley-Brewer, daha önce bir bakanın katıldığı bir konferansta sürekli elini dizine koyduğunu ve kendisinin de ona bir daha yaparsa burnuna yumruk atacağını söylediğini anlatmıştı. Ancak Brewer isim vermemişti.

    Bakanın itirafının ardından açıklama yapan kadın gazeteci, Fallon ile bu olayın sonrasında da arkadaş kaldıklarını vurguladı. Bu arada, Times gazetesi de kabinedeki bazı bakanların, adlarının karıştığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevlerinden alınabileceği iddiasını manşetine taşıdı.

    Habere göre, cinsel tacizle suçlanan Muhafazakâr Partili milletvekili sayısı 45’i bulurken, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden de 5 milletvekili hakkında benzer iddialar mevcut.

    Etiketler: ingiltere , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri