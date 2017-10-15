Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İngiliz askerler nükleer denizaltında cinsel ilişkiye girerken yakalandı!

    İngiliz askerler nükleer denizaltında cinsel ilişkiye girerken yakalandı!

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de Rebecca Erdwards isimli kadın deniz subayı nükleer denizaltında görev esnasında Stuart Amstrong isimli kaptanla cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

    Cinsel ilişkiye girerken üzerinde askeri kıyafetleri olduğu belirtilen kadına verilecek ceza bilinmezken, ilk aşamada kadının açığa alındığı belirtildi. 

    41 yaşındaki kaptan Amstrong'un da görevinden açığa alındığı belirtiliyor. 

    İngiliz askerler nükleer denizaltında cinsel ilişkiye girerken yakalandı

    Stuart Amstrong

    İngiltere'de nükleer silah sistemi Trident kapsamında nükleer silah taşımakla görevli olduğu bilinen denizaltıda yaşanan seks skandalı ülke gündemine oturdu. 

    İngiliz Daily Mail gazetesi, denizaltındaki en yüksek rütbeli ikinci kişi olan Michael Seal'in de daha önce bir kadın görevli ile uygunsuz bir şekilde yakalandığı için görevinden uzaklaştırılmıştı. 

    İngiliz askerler nükleer denizaltında cinsel ilişkiye girerken yakalandı

     

    Etiketler: denizaltı , cinsel ilişki
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri