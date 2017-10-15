İngiliz askerler nükleer denizaltında cinsel ilişkiye girerken yakalandı!

Cinsel ilişkiye girerken üzerinde askeri kıyafetleri olduğu belirtilen kadına verilecek ceza bilinmezken, ilk aşamada kadının açığa alındığı belirtildi.

41 yaşındaki kaptan Amstrong'un da görevinden açığa alındığı belirtiliyor.

Stuart Amstrong

İngiltere'de nükleer silah sistemi Trident kapsamında nükleer silah taşımakla görevli olduğu bilinen denizaltıda yaşanan seks skandalı ülke gündemine oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, denizaltındaki en yüksek rütbeli ikinci kişi olan Michael Seal'in de daha önce bir kadın görevli ile uygunsuz bir şekilde yakalandığı için görevinden uzaklaştırılmıştı.