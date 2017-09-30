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    İngiliz aşırı sağının yeni lideri eski asker

    AA
    30.09.2017 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) yeni lideri eski asker Henry Bolton oldu. Partinin Torquay’da yapılan yıllık kongresinde Bolton, oyların yüzde 29.9’unu aldı.

    UKIP’in yeni lideri Henry Bolton, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması (Brexit) konusuna öncelik vereceklerini söyledi. Pegida’nın İngiltere şubesinin de kurucusu olan Waters’ın seçilmesi halinde partinin Avrupa Parlamentosundaki 20 milletvekilinden 18’i istifa edeceklerini açıklamıştı. İngiliz Savunma Birliği adlı aşırı sağ grubun eski lideri Tommy Robinson, Waters’a desteğini bildirmişti.

    SON SEÇİMLERDE YÜZDE 10.8 OY KAYBETTİ
    Partinin son genel başkanı Paul Nuttal, haziranda yapılan erken genel seçimde oyunun yüzde 1.8’e düşmesinin ardından istifa etmişti. UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12.6 oy almış ancak dar bölge seçim sisteminden dolayı parlamentoya sadece bir milletvekili sokabilmişti.
    UKIP’in kurucu genel başkanı Nigel Farage, partinin İslam karşıtı bir lider seçmesi halinde kendi sonunu hazırlayacağı uyarısında bulunmuştu. Farage’ın, partiden istifa edip Brexit konusunu siyasetin merkezi yapacak yeni bir parti kuracağı iddia ediliyordu.

    Etiketler: Henry Bolton , UKIP , BREXIT
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