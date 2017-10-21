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    İngiliz araştırmacılar: "Birden fazla kişiyle oral seks yapılması kanser riskini artırıyor"

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 13:42 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, birden fazla partner ile oral seks yapan erkeklerin baş ve boyun kanserine yakalanma riski çok daha yüksek.

     

    Oxford Üniversitesi’nin yayınladığı bir tıp dergisi olan Annals of Oncology’deki yeni bir araştırmaya göre, sigara içen ve 5 ya da daha fazla partnerle oral seks yapan erkeklerde HPV olarak bilinen kanser türüne yakalanma riski yüksek bir ihtimal.

    Sigara içmenin de erkeklerde HPV’nin neden olduğu kanser riskini artırdığı belirtilen araştırmaya araştırmaya göre, 5 ya da daha fazla oral seks partneri olan ve aynı zamanda sigara içen erkeklerin yüzde 15’inde HPV virüsü için yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

    Doktorlar, bu iki davranışın erkeklerde kanser riskini artırdığına ilişkin araştırma sırasında buldukları yeni kanıtların, baş ve boyun kanseri ile ağız ve yutak kanserine yakalanabilecek kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacağını umuyor.

     

    Etiketler: İngiltere
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