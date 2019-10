ING TÜRKİYE VE TİM İŞBİRLİĞİ İLE İHRACATÇILARA SUNULAN KREDİ PAKETİ YENİLENEREK DAHA DA AVANTAJLI HALE GETİRİLDİ

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzaladığı kredi protokolünün şartları yenilenerek daha da avantajlı hale getirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle ve ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay‘ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla açıklanan yeni düzenleme ile ING Türkiye’nin TİM üyelerine sunduğu Euro bazlı 1 yıl vadeli kredilerde faiz yüzde 2.50’ye, Euro bazlı ihracat rotatif kredilerinde ise faiz yüzde 1.85’e indirildi. Paket kapsamında sunulan sabit faizli ve rekabetçi nakit ihracat kredilerinde ihracatçılardan hiçbir komisyon ve masraf alınmazken, protokolle TİM üyelerine fuar katılımlarında kredi kartı ile taksitli işlem yapma ve birçok dijital hizmetten ücretsiz faydalanma imkanı da sağlanıyor.

Yenilenen kredi paketine göre; eşit taksitli kredi ile; 12 ayda sabit Euro kredi faiz oranı yüzde 2.50’ye, 24 ayda yüzde 2.75’e, 36 ayda yüzde 2.95’e indi. İhracatçılar krediyi aylık ödemeli, 3 ayda bir ödemeli veya 6 ayda bir ödemeli olarak kullanabilecekler. Buna ek olarak, Euro bazlı rotatif ihracat kredisinde de faiz yüzde 1.85’e indi. Tüm bu ihracat kredilerinde, faiz dışında hiçbir ek komisyon ve masraf alınmazken, benzer şekilde dijital bankacılıkta EFT ve havale işlemlerinden de masraf alınmıyor. Paket kapsamında; ihracatçılara, fuar katılım bedellerini ING kredi kartlarıyla ING POS’larında 12 taksitte avantajlı ödeme imkanı da sunuluyor.

İsmail Gülle: “Hedef 1 milyar Euro kredi hacmi”

TİM Başkanı İsmail Gülle toplantıda şöyle konuştu: “Geçtiğimiz Nisan ayında imzalamış olduğumuz protokolle, %2,25’ten başlayan rotatif faiz oranlarıyla en az 1 milyar dolarlık önemli bir kredi hacminin ihracatçılarımıza sağlanmasını öngörmüştük. Öngörmüş olduğumuz bu 1 milyar euroluk kredi hacminin yarısının, Nisan ayından bugüne ihracatçılarımız tarafından kullanıldığını açıklamanın gururunu yaşıyoruz. Bu protokolü imzaladığımızda, Merkez Bankası politika faizi %24 idi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Temmuz ayında ve Eylül ayında toplamda 750 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek, bugün politika faizini %16,5 seviyelerine taşıdı. Eylül ayında enflasyonun tek haneye inmesiyle, yıl sonuna doğru faizlerde daha düşük seviyeleri görebilmemiz mümkün. Dolayısı ile protokolümüz kapsamında kullandırmayı amaçladığımız 1 milyarlık kredi hacmine kısa sürede ulaşılacağına inanıyorum.”

İsmail Gülle, Türkiye İhracat Ailesi olarak ihracatı artırmak için hep birlikte çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Özel sektör paydaşlarımızdan ING ile yakaladığımız başarılı ivmenin gururunu birlikte yaşıyoruz. Bu süreci takım mücadelesi olarak görüp ihracat ekosistemindeki tüm kurumlar ve paydaşlar olarak kamu ve özel sektör ayırmadan tüm kurumlar olarak; Türkiye İhracat Ailesi için, ihracat için canla başla çalışıyoruz. En önemli meselemiz olan finansmana erişim hususunda birlikte attığımız adımlar, bunun en güzel örneği. Bu protokolün hayata geçmesinde büyük emeği olan ING Türkiye Genel Müdürü Sayın Pınar Abay başta olmak üzere, tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Makro koşullarımızın düzelmesiyle, daha fazla ihracatçımızın bu protokolde sağlanan avantajlardan faydalanacağına, yapılan her ihracatın da ülke ekonomimize pozitif etki ile değişim sürecine ciddi katkı sunacağına inanıyorum.”

Pınar Abay: “İhracatçımıza sağladığımız avantajlara çalışanlara faydayı da ekledik”

Ülke ihracatını en çok destekleyen banka olma vizyonuyla çalıştıklarını dile getiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, bu doğrultuda TİM işbirliği ile hayata geçirilen kredi paketinin önemine işaret etti. Abay, “Sektör bağımsız olarak tüm TİM üyelerine verdiğimiz ihracat kredisinde oranları daha da avantajlı seviyelere çektik” diye konuşurken, protokol kapsamında 6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon Euro’luk kaynak sağlandığını belirtti. Pınar Abay, yeni tesis edilen kredi limitinin de 1 milyar Euro seviyesinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi ihracat potansiyeli yüksek illerimizin yanı sıra Konya’dan Zonguldak’a, Elazığ’dan Trabzon’a kadar 40’ı aşkın ilimizdeki ihracatçılarımız bu kaynaktan yararlandı. Geniş bir tabana yayılan kaynak sayesinde ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım da yaptıklarını memnuniyetle görüyoruz. Büyüyen her bir firmamızın Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıda pay sahibi olmak; en önemli motivasyonumuz.”

İşbirliği kapsamında kredi kullanan ihracatçı firmaların çalışanlarına da avantajlı ihtiyaç kredisi sunmaya başladıklarını açıklayan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Buna göre, bugün itibarıyla işbirliği kapsamındaki firmaların çalışanları kredi onayı çıkması halinde ek kritere bakılmadan diğer bankalardaki ihtiyaç kredilerini ING’ye %1.19 faizle transfer edebilecek. Bu oran 18 ay ve üzeri vade için geçerli olacak. Bundan sonra da ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ING Türkiye Hakkında:

ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 310 okulda, 35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.

ING Grubu Hakkında:

ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.

