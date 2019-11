ING TÜRKİYE BRAND WEEK’TE OLİMPİK KIZLARIN İLHAM VEREN HİKAYELERİNİ SAHNEYE TAŞIDI

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Brand Week İstanbul 2019 etkinliğinde Fark Yaratan Kadınlar Ana Sponsoru oldu. Brand Week alanındaki ING Women Empowerment Lounge’ta da 3 gün boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik etkinlikleri de içeren işbirliği kapsamında Brand Week’in ilk gününde ana sahnede Ezber Bozan Kadınlar paneli düzenlendi. Panelde ING Türkiye’nin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle destek verdiği Olimpik Kızlar, katılımcılarla Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda ilham veren hikayelerini paylaştı.

Pınar Abay: “Konfor alanından çıkan, engelleri aşan rol model kadınlar yeni nesillere ilham veriyor”

Ezber Bozan Kadınlar panelinde konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği Olimpik Kızlar’a “Bastırın Kızlar” diyerek taçlandırıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “İş hayatı da dahil olmak üzere hayatın her alanında ilklere cesaret eden, konfor alanından çıkan, önyargıları, engelleri aşan rol model kadınlar olması, kendisinden sonra geleceklere ilham vermesi açısından çok kritik öneme sahip. Bir başarının mümkün olduğunu, o başarının değer bulduğunu görmek yeni nesillere yeni başarılar kazanmaları yolunda cesaret veriyor. Kadın sporcuların başarıları ile gündem yaratmaları, ön plana çıkmaları, yıllar boyu sürecek yepyeni mücadeleler için ilham kaynağı oluyor. ING Türkiye olarak bu vizyonla Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmak için mücadele eden kadın sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz.”

“Asla vazgeçmeyin; kendinize inanın”

Gazeteci Mirgün Cabas’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Modern Pentatlon sporunda dünya rekortmeni İlke Özyüksel, bebekliğinde mücadele ettiği damar hastalığı sonrası kazandığı mücadele gücünü spor hayatına nasıl yansıttığını anlattı. İlke Özyüksel, “Türkiye’de olmayan bir sporun gelişmesine tanıklık ettim. Bu sporda genç kadınlar dünya rekorunu kırarak pek çok altın madalya kazandım. Sporumda öncü olmam çalışma azmimi artırıyor” ifadelerini kullandı.

4 yaşından beri jimnastik yapan, Türkiye adına yarışan en genç sporcu olma unvanı kazanan Tutya Yılmaz da panelde, “Milli sporcu olmak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şeref; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmak, benden sonra bu yolda yürümenin hayalini kuranlara ilham verebilmek en büyük motivasyonum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşte gençler ve yıldızlar kategorilerinde dünya şampiyonası madalyaları sahibi bir sporcu olan Meryem Bekmez panelde şöyle konuştu: “Ben bu spora başlamadan önce Diyarbakır’daki köyünün ötesini görmemiş bir insandım. Benim hikayemden ilham alan, güç alan gençlere söylemek istediklerim var: Asla vazgeçmeyin; korkmayın, kendinize inanın.”

Ciritte Türkiye rekorunu son üç yıl içinde 10 metreden fazla ileriye taşıyan Eda Tuğsuz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda olimpiyat şampiyonluğu hedeflediğinin altını çizdi. Eda Tuğsuz, “Hep daha iyisini hayal ediyorum ve bunun için var gücümle çalışıyorum” ifadesini kullandı.

Dünya Okçuluk Federasyonunun "yılın kadın sporcusu" ödülünü almayı başaran Yasemin Ecem Anagöz, panelde yaptığı konuşmada 9 yaşında okçuluk sporuna başladığını ve başarısında ailesinin desteğinin çok önemli olduğunu anlattı. Yasemin Ecem Anagöz, “Sporcu olmak büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Yılın 300 günü kamplardayız. Tutkunun ve azmin başarımda etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

