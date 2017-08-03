ING Bank’ın kredileri ilk yarıda 44 milyar liraya ulaştı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, aktif toplamı 58 milyar lira, vergi öncesi kârı da 550 milyon lira olarak gerçekleşen ING Bankın özkaynaklar hacmi 5.4 milyar liraya, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.40 düzeyine çıktı.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, "2017 yılının ilk yarısını da başarılı bir performans ile tamamladık. Krediler toplamımız 44 milyar liraya ulaşırken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Müşterilerimize her zaman her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla dijital ve mobil kanallarda hızla büyümeye devam ediyoruz.

Haziran sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 90lara ulaştı. Mobil bankacılık kullanıcı sayımız ise yılsonuna göre yüzde 33lük artış ile 589 bine yükseldi. Mobil uygulamaların yanısıra, kullanıcı odaklı tasarım ve yapay zeka destekli yeni nesil bankacılık uygulamalarında da güçlenmeye devam ediyoruz.

Bu paralelde, özellikle analitiği tüm bankacılık süreçlerimizde daha fazla kullanarak, veriyi akıllandırma konusuna yoğunlaştık. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler, bu dönemde de odağımızda olmaya devam etti. KGFnin kefalet desteği ile Haziran sonu itibariyle 6 bini aşkın müşterimize 7.3 milyar liralık kredi kullandırdık.

Bu kredilerin yüzde 90 gibi önemli bir bölümünü yeni krediler oluşturdu. KGF destekli krediler, KOBİler açısından finansmana erişim imkanlarını ciddi oranda artırırken sektöre de kredi büyümesi, aktif kalitesinin iyileştirilmesi ve sermaye yeterliliklerinin kontrol altında tutulması anlamında katkı sağladı. Müşterilerimizin finansmana en sağlıklı ve hızlı şekilde ulaşması için robot teknolojileri uygulanması da dahil bir dizi teknolojik iyileştirme gerçekleştirdik."