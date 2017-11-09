Influanza’ya ikinci yatırım  

2016 Eylül’de BIC Angels tarafından yürütülen BIC101 programından mezun olarak 60 bin TL’lik tohum yatırım alan girişim, BIC Angels’ın yeni turunda ise 290 bin TL daha yatırım daha aldı. Influanza böylece BIC Angels’tan toplamda 350 bin TL yatırım almış oldu. Yatırım turuna katılan isimler, Joachim Behrendt, Ali Çebi, Osman Emre Narin, Mehmet Murat Onarcan, Ralf Rıfat Ruso, Tuğra Gönden, Ergün Kış, Rıfat Nasi ve Çiçek Uçakan Yetiş oldu. Selçuk Kızıltuğ ve Ali Demirci tarafından kurulan Influanza, aldığı yatırımdan sonra 2018’de Almanya’daki kullanıcı sayısını daha da ileri taşıyıp diğer Avrupa ülkelerinde büyümeyi hedefliyor.